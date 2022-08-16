В Wildberries не исключили полноценной смены названия

При этом в ритейлере отметили, что сейчас этот шаг стал частью маркетинговой акции.

Ритейлер Wildberries не исключил полноценной смены названия на «Ягодки». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом отмечается, что на данный момент такой шаг стал частью маркетинговой акции. «В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — заявили представители ритейлера.

Напомним, о том, что корпорация сменила название на «Ягодки» стало известно в понедельник, 15 августа.