В Wildberries не исключили полноценной смены названия
При этом в ритейлере отметили, что сейчас этот шаг стал частью маркетинговой акции.
Ритейлер Wildberries не исключил полноценной смены названия на «Ягодки». Об этом сообщили
При этом отмечается, что на данный момент такой шаг стал частью маркетинговой акции. «В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — заявили представители ритейлера.
Напомним, о том, что корпорация сменила название на «Ягодки» стало известно в понедельник, 15 августа.