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В Твери нашли мертвой мать двоих детей после двухнедельных поисков
Женщина ушла из дома в неизвестном направлении еще 25 июля.

В Твери нашли мертвой мать двоих детей Луизу Попову. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил портал Tverigrad.

Женщина ушла из дома по улице Хрустальной ночью 25 июля в неизвестном направлении. По словам домочадцев, она просто покинула дом, не объяснив причины.

В понедельник, 15 августа, Луизу Попову нашли мертвой волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

У женщины остались двое детей школьного возраста.

Известно, что идет следствие.