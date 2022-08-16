В Твери нашли мертвой мать двоих детей после двухнедельных поисков
Женщина ушла из дома в неизвестном направлении еще 25 июля.
В Твери нашли мертвой мать двоих детей Луизу Попову. Об этом во вторник, 16 августа,
Женщина ушла из дома по улице Хрустальной ночью 25 июля в неизвестном направлении. По словам домочадцев, она просто покинула дом, не объяснив причины.
В понедельник, 15 августа, Луизу Попову нашли мертвой волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».
У женщины остались двое детей школьного возраста.
Известно, что идет следствие.