В Совфеде назвали место завершения спецоперации

Специальная военная операция должна завершиться на западных границах Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, любой регион, который не затронет денацификация и демилитаризация, все равно «останется проектом Анти-Россия». Сенатор заявил, что туда продолжит поступать оружие из стран НАТО, на освобожденные территории будут «прилетать смертоносные „подарки“», а в регионы направят диверсионные и террористические группы.

«Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что Россия должна избавить украинский народ от «кровавого режима неонацистов в Киеве», а освобожденные регионы самостоятельно решат свое будущее.