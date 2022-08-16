В Рязанской области сняли на видео еще один крупный пожар

Огонь растянулся вдоль трассы «Москва-Тамбов».

В Рязанской области сняли на видео еще один крупный пожар. Кадры во вторник, 16 августа, опубликовал портал «360» со ссылкой на очевидцев.

Горящий лес засняли вдоль трассы «Москва — Тамбов». Очевидцы сообщили, что пламя подбиралось все ближе к трассе и распространялось в сторону к заправке. Из-за дыма дорогу было плохо видно.

В региональном управлении МЧС порталу уточнили, что пожар произошел в поле. Там загорелись остатки стеблей злаков. Площадь пожара составила один гектар. Огонь уже удалось потушить прибывшим на место пожарным.