В Рязанской области появятся гранты для ТОСов

В Рязанской области появятся гранты для ТОСов. Об этом пишут « Рязанские ведомости ».

Решение принял врио губернатора региона Павел Малков, о чем он сообщил на заседании правительства.

Размер гранта составит 60 тысяч рублей, общий фонд на 2022 год — около 1 млн рублей. В августе планируют объявить конкурсный отбор.

Малков отметил, что после общения с жителями увидел самое неравнодушное отношение со стороны ТОСов.

«Всегда говорил, что хочется направлять средства туда, где ты видишь, что с ними обойдутся максимально эффективно. ТОСы надо поддерживать. Есть и другие программы работы с ними, но такая форма грантовой поддержи тоже будет эффективной», — сообщил врио губернатора.

Он отметил, что при необходимости программу расширят и увеличат.

Малков добавил, что поручил министерству по делам территорий обеспечить максимальное освещение новой инициативы среди жителей области и активистов ТОС.