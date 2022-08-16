В Рязани закрыли наркопритон

В Рязани закрыли наркопритон в квартире дома на улице Котовского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Квартира принадлежит 32-летнему неработающему рязанцу. В его жилье некоторое время назад стала собираться компания молодых людей.

Во время проверки выяснилось, что в квартире организован наркопритон. Гости и хозяин собирались там для употребления наркотиков.

Деятельность пресекли, хозяина задержали. В помещении нашли и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.