В Рязани пройдет «Чайная миля»
Рязанцев приглашают принять участие в мероприятии.
В Рязани пройдет «Чайная миля». Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Мероприятие состоится 20 августа в 9.00 в центральном парке культуры и отдыха. Рязанцев приглашают принять участие в «Чайной миле». Их обещают окунуть в атмосферу спорта, а также в программе активности и чайная церемония.
В программе:
- Мастер-класс по технике бега от Александра и Марии Имениных;
- Бег на дистанцию 1609 м (сухопутная миля);
- Чайные церемонии от «Нашъ Даръ» и «Чайная лавка»;
- Мастер-класс по сап-серфингу;
- Водная дистанция на сапе 1852 м (морская миля).
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