В Рязани водитель «Приоры» сбил женщину
Авария случилась на улице Островского в понедельник, 15 августа.
В Рязани Lada Priora сбила женщину. Об этом сообщило
Авария случилась в понедельник, 15 августа, примерно в 18:15, в районе дома № 109/2 по улице Островского.
По предварительной информации, 20-летний рязанец на Lada Priora наехал на 48-летнюю женщину. Отмечается, что пешеход пересекала дорогу в неположенном месте.
В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Проводится проверка.