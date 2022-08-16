В Рязани 84-летняя пассажирка упала в автобусе после ДТП
В Рязани на Михайловском шоссе произошло ДТП, после которого 84-летняя женщина упала в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло 16 августа примерно в 9:05 в Рязани на Михайловском шоссе напротив дома № 16.
По предварительной информации, 36-летний житель Рязанской области на Volkswagen Polo создал помеху автобусу № 13 «Нифаз5299», которым управлял 36-летний рязанец. Водитель резко затормозил и в салоне упала 84-летняя пассажирка.
Пенсионерка обращалась за медпомощью. Проводится проверка.