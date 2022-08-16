Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
28°
Срд, 17
29°
Чтв, 18
27°
ЦБ USD 61.42 0.05 17/08
ЦБ EUR 62.36 -0.15 17/08
Нал. USD 63.05 / 63.17 16/08 15:20
Нал. EUR 64.65 / 64.7 16/08 15:20
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
7 часов назад
299
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
Вчера 16:43
773
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
36 130
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
12 668
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани 84-летняя пассажирка упала в автобусе после ДТП

В Рязани на Михайловском шоссе произошло ДТП, после которого 84-летняя женщина упала в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 16 августа примерно в 9:05 в Рязани на Михайловском шоссе напротив дома № 16.

По предварительной информации, 36-летний житель Рязанской области на Volkswagen Polo создал помеху автобусу № 13 «Нифаз5299», которым управлял 36-летний рязанец. Водитель резко затормозил и в салоне упала 84-летняя пассажирка.

Пенсионерка обращалась за медпомощью. Проводится проверка.