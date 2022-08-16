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В России школьники и студенты-очники к 1 сентября получат дополнительные пособия
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

В России школьники и студенты-очники к 1 сентября получат дополнительные пособия. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщила в своем Telegram-канале соавтор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, депутаты предусмотрели ежегодную выплату в размере 21,8 тысяч рублей для школьников. Для малоимущих семей пособие будет выше — 34,6 тысяч рублей, а малоимущие студенты смогут получить к началу учебного года 23,2 тысячи рублей.

По мнению Лантратовой, это пособие необходимо, так как цены на учебники, тетради и канцелярию выросли.

«Недавно рассказывала вам о существенном росте цен на учебники, тетради, дневники, который произошел перед началом учебного года. А ведь это только часть расходов. Помимо этого, ребенку надо купить одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности и т. д. Насколько мне известно, в этом году некоторые семьи отказались от летнего отдыха на море, понимая, что средств им хватит либо на сборы в школу, либо на путешествие», — сказала парламентарий.