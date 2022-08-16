В России школьники и студенты-очники к 1 сентября получат дополнительные пособия

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

В России школьники и студенты-очники к 1 сентября получат дополнительные пособия. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщила в своем Telegram-канале соавтор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, депутаты предусмотрели ежегодную выплату в размере 21,8 тысяч рублей для школьников. Для малоимущих семей пособие будет выше — 34,6 тысяч рублей, а малоимущие студенты смогут получить к началу учебного года 23,2 тысячи рублей.

По мнению Лантратовой, это пособие необходимо, так как цены на учебники, тетради и канцелярию выросли.