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В Песочне из-за прорыва теплотрассы без воды остались три улицы
Повреждения планируют устранить в течение дня.

В Песочне из-за прорыва теплотрассы без воды остались три улицы. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба мэрии.

Авария случилась вечером в понедельник, 15 августа, в районе дома № 22 по улице Новоселов. Теплотрассу прорвало после подачи горячей воды.

Из-за ЧП остались без воды три адреса:

  • улица Тимакова, дома №№ 22 корпус 1, 20, 18, 18 корпус 1;
  • улица Новоселов, дома №№ 24, 24 корпус 1, 22а, 20, 20а, 18, 16, 16а;
  • улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 9, 7, 3, 3 корпус 1, 1/34 и школа № 62.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в настоящее время на месте работают специалисты. Повреждения планируют устранить в течение дня.