В Песочне из-за прорыва теплотрассы без воды остались три улицы
Повреждения планируют устранить в течение дня.
В Песочне из-за прорыва теплотрассы без воды остались три улицы. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба мэрии.
Авария случилась вечером в понедельник, 15 августа, в районе дома № 22 по улице Новоселов. Теплотрассу прорвало после подачи горячей воды.
Из-за ЧП остались без воды три адреса:
- улица Тимакова, дома №№ 22 корпус 1, 20, 18, 18 корпус 1;
- улица Новоселов, дома №№ 24, 24 корпус 1, 22а, 20, 20а, 18, 16, 16а;
- улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 9, 7, 3, 3 корпус 1, 1/34 и школа № 62.
В пресс-службе мэрии уточнили, что в настоящее время на месте работают специалисты. Повреждения планируют устранить в течение дня.