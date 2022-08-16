В Новосибирске представители цыганской народности избили десятилетнего школьника
Инцидент на камеру сняла мама пострадавшего мальчика.
В Новосибирске представители цыганской народности избили десятилетнего школьника. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».
Изначально дети дразнили другого ребенка. Тогда за него заступился друг — десятилетний мальчик. За это его повалили на землю и несколько раз ударили ногами. После этого дебоширы скрылись.
Последствия инцидента на камеру сняла мама пострадавшего мальчика.
Ребенка госпитализировали. У него диагностировали сотрясение.