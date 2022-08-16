В Краснодарском крае в ДТП с «ГАЗелью» погибли пять человек

Авария случилась утром во вторник, 16 августа.

В Краснодарском крае в ДТП с «ГАЗелью» погибли пять человек. Об этом сообщили на сайте « МВД Медиа ».

Трагедия произошла во вторник, 16 августа, около 5:25, на трассе «Курганинск — Армавир», в двух километрах от Курганинска в сторону Армавира.

По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на «встречку». Там автомобиль врезался в «ГАЗель».

Погибли водитель и четверо пассажиров легковушки. Пострадали водитель и пассажир грузовика, их госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства трагедии устанавливаются.