В Калужской области в детском саду четырехлетний ребенок выпал из окна

Ребенка оперативно доставили в больницу.

В Калужской области в детском саду четырехлетний ребенок выпал из окна. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил портал Kaluga Poisk.ru.

Инцидент случился в детском саду в Белоусово Жуковского района. Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа.

Ребенка доставили в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Прокуратура начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото прокуратуры Калужской области