В Калужской области в детском саду четырехлетний ребенок выпал из окна
Ребенка оперативно доставили в больницу.
В Калужской области в детском саду четырехлетний ребенок выпал из окна. Об этом во вторник, 16 августа,
Инцидент случился в детском саду в Белоусово Жуковского района. Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа.
Ребенка доставили в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Прокуратура начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото прокуратуры Калужской области