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В «Фотодоме» откроется выставка графических работ «Пустая комната»
Она проработает до 17 сентября.

В «Фотодоме» откроется выставка графических работ «Пустая комната». Об этом во вторник, 16 августа, сообщили организаторы.

Выставка откроется в среду, 17 августа, в 19.00 в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом». Ее автор — художник, скульптор и педагог Леонид Агальцов.

«Экспозицию выставки можно условно разделить на две темы: композиционные размышления о пустоте, одиночестве, тишине, воплощенные в натюрмортах, и анализ теологических мотивов, — комментирует Леонид Агальцов „Пустую комнату“. — Обе темы — вера и одиночество — подразумевают под собой покой и смирение. Я же сделал акцент на острой и динамичной композиции, что обнажает высокий градус неопределенности, смятения и тревоги, которые на самом деле несут в себе эти понятия».

Выставка будет работать до 17 сентября.

Музейно-выставочный центр работает ежедневно с 10.00 до 19.00, выходной — воскресенье.

Вход свободный, 16+.