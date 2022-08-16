В App Store появилась замена удаленного приложения Сбербанка
В App Store появилась замена приложения Сбербанка, удаленного из-за санкций. Об этом передает
Приложение называется СБОЛ. Аббревиатуру раньше использовали для сокращенного названия «Сбербанк Онлайн». В него можно зайти по номеру карты.
Отмечается, что клиентам Сбербанка доступен полный функционал, который копирует «Сбербанк Онлайн».Представитель Сбербанка отметил, что приложение безопасно и доступно для скачивания в AppStore. Он отметил, что тем клиентам, у кого ранее был установлен «Сбербанк Онлайн», удалять его не нужно, приложение работает в штатном режиме.