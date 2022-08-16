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Умерла сотрудница рязанского управления МЧС Светлана Кочеткова
Она умерла в воскресенье, 14 августа, после продолжительной болезни.

В Рязани умерла 46-летняя диспетчер центрального пункта пожарной связи ГУ МЧС Светлана Кочеткова. Об этом сообщили в ведомстве.

Светлана Кочеткова умерла в воскресенье, 14 августа, после продолжительной болезни. В ведомстве рассказали, что она неоднократно участвовала в координировании сил и средств во время тушения особо крупных пожаров.

«В памяти коллег она останется жизнерадостным человеком, добрым товарищем и грамотным специалистом», — отметили в сообщении.