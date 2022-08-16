Шойгу заявил, что нет необходимости применения ядерного оружия на Украине
Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал ложью вбросы о планах России применить ядерное оружие на Украине. Об этом передает
Шойгу отметил, что в СМИ распространяют домыслы о якобы готовящемся применении российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие.
«Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», — сказал глава Минобороны.
По его словам, нет необходимости наносить такой удар по Украине.
Шойгу заявил, что главное назначение российских ядерных вооружений — сдержать ядерное нападение. Он объяснил, что использование таких средств ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые «определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления».