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Россиян вновь призвали соблюдать масочный режим из-за подъема заболеваемости COVID-19
Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Россиян вновь призвали соблюдать масочный режим из-за подъема заболеваемости COVID-19. Об этом во вторник, 16 августа, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, россияне вновь должны носить маски в общественных местах. Также им необходимо пройти ревакцинацию на фоне подъема уровня заболеваемости коронавирусом.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — сказал Мурашко.

Днем ранее власти Бурятии вновь ввели масочный режим в общественных местах и транспорте из-за распространения COVID-19.