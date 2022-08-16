Россиян вновь призвали соблюдать масочный режим из-за подъема заболеваемости COVID-19
Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Россиян вновь призвали соблюдать масочный режим из-за подъема заболеваемости COVID-19. Об этом во вторник, 16 августа, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, россияне вновь должны носить маски в общественных местах. Также им необходимо пройти ревакцинацию на фоне подъема уровня заболеваемости коронавирусом.
«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — сказал Мурашко.
Днем ранее власти Бурятии вновь ввели масочный режим в общественных местах и транспорте из-за распространения COVID-19.