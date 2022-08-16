Под Рязанью 27-летняя девушка покончила с собой
Тело рязанки нашли на берегу Оки в понедельник, 15 августа.
Под Рязанью девушка покончила с собой. Об этом сообщило издание «
Тело 27-летней рязанки нашли на территории Заокского сельского поселения на берегу Оки в понедельник, 15 августа.
Как сообщил изданию старший следователь Юлия Зубарева, по факту обнаружения трупа девушки 1995 года рождения организовали доследственную проверку. «Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметила Зубарева.