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Павел Малков поручил убрать Рязань ко Дню города

Павел Малков поручил убрать Рязань ко Дню города. Об этом врио губернатора заявил во вторник, 16 августа, на заседании правительства.

«У нас скоро День города в Рязани. К этому событию нужно серьезно подготовиться. Елена Борисовна [Сорокина], все мероприятия должны пройти на достойном уровне. Сейчас праздничная программа очень интересная. Атмосферу мы создадим, но здесь важны моменты благоустройства.

Нужно максимально направить силы, чтобы привести город в порядок: остановочные павильоны, скверы, фасады зданий, клумбы, газоны, фонтаны — все отмыть, вычистить, траву покосить, мусор вывезти… В запасе у нас всего полторы недели», — заявил политик.

Напомним, День города в Рязани в 2022 году отметят с 26 по 28 августа.