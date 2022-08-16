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Около Старожиловского конезавода может появиться торговый центр

Около Старожиловского конезавода может появиться торговый центр. Об этом сообщило издание «Смотрим».

Заместитель председателя Совета рязанского регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков сообщил изданию, что при самом въезде, почти в границах ансамбля конезавода может появиться торговый центр.

«Мы считаем это недопустимым», — отметил Кочетков.

Он отметил, что активисты на данный момент видят «непонимание» глав местных администраций.

В сообщении издания также говорится, что 12 зданий, образующих архитектурный и парковый ансамбль, находятся в управлении АУИПИК, но комплекс рискует «быть раздробленным на части»: здание конезавода горело в 2020 году, в некоторых корпусах до сих пор живут люди.

В статье говорится, что теперь там появился «безликий серый забор», за которым могут построить торговый центр. Таким образом конезавод потеряет свой охранный статус.