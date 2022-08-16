Около Старожиловского конезавода может появиться торговый центр

Около Старожиловского конезавода может появиться торговый центр. Об этом сообщило издание « Смотрим» .

Заместитель председателя Совета рязанского регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков сообщил изданию, что при самом въезде, почти в границах ансамбля конезавода может появиться торговый центр.

«Мы считаем это недопустимым», — отметил Кочетков.

Он отметил, что активисты на данный момент видят «непонимание» глав местных администраций.

В сообщении издания также говорится, что 12 зданий, образующих архитектурный и парковый ансамбль, находятся в управлении АУИПИК, но комплекс рискует «быть раздробленным на части»: здание конезавода горело в 2020 году, в некоторых корпусах до сих пор живут люди.

В статье говорится, что теперь там появился «безликий серый забор», за которым могут построить торговый центр. Таким образом конезавод потеряет свой охранный статус.