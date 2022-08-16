Обвиняемому в убийстве двух таксистов в Чучковском районе продлили арест
Обвиняемому в убийстве двух таксистов в Чучковском районе продлили арест. Об этом сообщил
Судебное заседание о продлении срока обвиняемому прошло 16 августа.
По версии следствия, на территории песчаного карьера вблизи села Голенищево Чучковского района Рязанской области обвиняемый убил двух таксистов, чтобы похитить имущество погибших, в том числе автомобили для их разборки и продажи по запасным частям.
Следователь требовал продлить срок содержания под стражей, ходатайство удовлетворили.
Постановление могут обжаловать в течение трех суток.
Напомним, по подозрению в убийстве задерживали двух жителей поселка Авангард 1999 и 2001 годов рождения.