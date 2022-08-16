Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
28°
Срд, 17
29°
Чтв, 18
27°
ЦБ USD 61.37 0.47 16/08
ЦБ EUR 62.51 -0.03 16/08
Нал. USD 64.15 / 63.32 16/08 11:01
Нал. EUR 64.65 / 64.12 16/08 11:01
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
4 часа назад
223
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
Вчера 16:43
717
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
35 861
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
12 624
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Область получит больше 430 миллионов на модернизацию системы водоотведения в Рязани

Область получит более 430 миллионов на модернизацию системы водоотведения в Рязани. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Павел Малков.

Регион обратился с заявкой в комиссию по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства Р. Ф. Марата Хуснуллина.

По словам Малкова, регион получит первую часть дополнительных средств уже в этом году, что позволит начать реконструкцию двух канализационно-насосных станций: вблизи Агро-Пустыни и в микрорайоне Дядьково.

До конца года там установят систему очистки воздуха, заменят оборудование и запорно-регулирующую арматуру, отремонтируют котельные.

«Людей не устраивают качество питьевой воды и регулярные перебои с водоснабжением. Об этом мне пишут в соцсетях, говорят на личных встречах в муниципалитетах», — отметил Малков.

По его словам, сейчас проводится инвентаризация всех сетей водоснабжения области, которая станет основой комплексного плана развития отрасли. Также он заявил, что регион планирует участвовать в федеральных программах.