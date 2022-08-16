Область получит больше 430 миллионов на модернизацию системы водоотведения в Рязани

Область получит более 430 миллионов на модернизацию системы водоотведения в Рязани. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Павел Малков.

Регион обратился с заявкой в комиссию по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства Р. Ф. Марата Хуснуллина.

По словам Малкова, регион получит первую часть дополнительных средств уже в этом году, что позволит начать реконструкцию двух канализационно-насосных станций: вблизи Агро-Пустыни и в микрорайоне Дядьково.

До конца года там установят систему очистки воздуха, заменят оборудование и запорно-регулирующую арматуру, отремонтируют котельные.

«Людей не устраивают качество питьевой воды и регулярные перебои с водоснабжением. Об этом мне пишут в соцсетях, говорят на личных встречах в муниципалитетах», — отметил Малков.

По его словам, сейчас проводится инвентаризация всех сетей водоснабжения области, которая станет основой комплексного плана развития отрасли. Также он заявил, что регион планирует участвовать в федеральных программах.