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На восьми рязанских улицах во вторник отключили холодную воду
Объявление опубликовали на сайте горадминистрации.

На восьми рязанских улицах во вторник, 16 августа, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

До 17:00 без ресурса останутся:

  • Московское шоссе, дом № 47;
  • улица Соколовская, дома №№ 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7 корпус 1;
  • улица Татарская, дом № 22;
  • улица Пронская, дома №№ 1—43, 2—52;
  • улица Рязанская, дома №№ 1—39, 2—20;
  • улица Хлебная, дома №№ 1—67, 2—48.

До 18:00 воды не будет по адресам:

  • поселок Божатково, дома №№ 1—99 (нечетная сторона), 2—100 (четная сторона);
  • село Храпово, дома №№ 1—59 (нечетная сторона), 2—66 (четная сторона).

Напомним, в Песочне из-за прорыва трубы на трех улицах отключили водоснабжение.