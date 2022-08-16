На восьми рязанских улицах во вторник отключили холодную воду
Объявление опубликовали на сайте горадминистрации.
На восьми рязанских улицах во вторник, 16 августа, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте
До 17:00 без ресурса останутся:
- Московское шоссе, дом № 47;
- улица Соколовская, дома №№ 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7 корпус 1;
- улица Татарская, дом № 22;
- улица Пронская, дома №№ 1—43, 2—52;
- улица Рязанская, дома №№ 1—39, 2—20;
- улица Хлебная, дома №№ 1—67, 2—48.
До 18:00 воды не будет по адресам:
- поселок Божатково, дома №№ 1—99 (нечетная сторона), 2—100 (четная сторона);
- село Храпово, дома №№ 1—59 (нечетная сторона), 2—66 (четная сторона).
Напомним, в Песочне из-за прорыва трубы на трех улицах отключили водоснабжение.