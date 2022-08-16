На окраине Рязани образовалась километровая пробка
Затор проявился на Куйбышевском шоссе вечером во вторник, 16 августа.
На окраине Рязани образовалась километровая пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «
Затор образовался на Куйбышевском шоссе вечером во вторник, 16 августа.
Речь шла об участке на повороте на Окружную дорогу. «Конца и края этой пробке нет…» — отметили пользователи.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на расстоянии 1,78 километра. Также затор есть при повороте с Окружной дороги.