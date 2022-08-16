Касимовские байкеры исполнили мечту пациента местного интерната
Петр Талеев страдает ДЦП. Он постоянно проживает в Касимовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он мечтал прокатиться на мотоцикле.
Касимовские байкеры из мотоклуба «MC Wolves (Kasimov)» исполнили мечту пациента местного дома-интерната. Об этом сообщили «
Петр Талеев страдает ДЦП. Он постоянно проживает в Касимовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он мечтал прокатиться на мотоцикле.
Молодого человека посадили на байк руководителя мотоклуба. Вместе они отправились на прогулку.
Маршрут проходил через площадь Ленина, набережную Оки, мемориальный комплекс Героям-касимовцам, площадь Победы и сквер казанской царицы Сююмбике. По ходу они несколько раз остановились и сделали фотографии на память.