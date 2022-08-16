Двое аферистов спаивали москвича для покупки заброшенного дома в Рязанской области

Они убедили его продать квартиру в Москве за 9 миллионов рублей и купить заброшенный дом в Рязанской области.

В Москве двое аферистов спаивали жителя столицы, чтобы убедить его купить частный дом в Рязанской области. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба

Злоумышленники вошли в доверие к 46-летнему москвичу. Они напоили его, и заставили его продать свою квартиру в Москве за девять миллионов рублей, и убедили купить частный дом в Рязанской области, которые не пригоден для проживания.

Они забрали у него мобильный телефон и паспорт, и продолжали спаивать до окончания сделки. Все документы москвич подписал у нотариуса. Когда все деньги поступили на его счет, тот пришел со злоумышленниками в банк, чтобы обналичить его. Там москвич и обратился к сотрудникам банка, которые и вызвали полицию.

Злоумышленниками оказались приезжие 58-летняя женщина и 43-летний мужчина. Их задержали.

Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. В отношении них возбуждено уголовное дело.