Житель Касимова пытался приворожить бывшую жену и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина прислал мошенникам интимное фото жены для проведения обряда приворота.

Житель Касимова пытался приворожить бывшую жену и стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Мужчина переживал развод и решил обратиться к помощи магии, чтобы вернуть бывшую жену. Он нашел объявление «специалистов по привороту», которые предложили помощь за 25 тысяч рублей. Для проведения обряда они попросили у рязанца интимное фото жены, которое он прислал. Через некоторое время они снова потребовали у мужчины 25 тысяч рублей. Таких денег у рязанца не было, поэтому мошенники пригрозили разослать интимное фото жены ее знакомым. Через некоторое время они это сделали.

Женщина обратилась в полицию. На ее бывшего мужа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщил «МК в Рязани» следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Иван Филиппов.

По информации издания, «специалисты по приворотам» вели переписку с рязанцем с территории Украины.