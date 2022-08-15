Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий класс

11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Академии тенниса имени Николая Озерова», которая считается одним из лучших в России центров подготовки по этому виду спорта. Накануне знаменательной даты воспитанники академии вновь подтвердили свой высокий класс, показав впечатляющие результаты.

11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Академии тенниса имени Николая Озерова», которая считается одним из лучших в России центров подготовки по этому виду спорта. Накануне знаменательной даты воспитанники академии вновь подтвердили свой высокий класс, показав впечатляющие результаты.

Сборная команда девушек Рязанской области завоевала бронзу в финальном этапе XI всероссийской летней Спартакиады учащихся в возрасте до 17 лет, а на всероссийском турнире памяти экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева спортсмены академии заняли призовые места сразу в нескольких категориях.

Подробнее о достижениях рязанских теннисистов и планах академии читайте в разделе «Публикации».