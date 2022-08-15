Во Владимире товарный поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину

Инцидент произошел днем в субботу, 13 августа, на железнодорожном вокзале.

Во Владимире товарный поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину. Об этом пишет портал «ProГород33» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел днем в субботу, 13 августа, на железнодорожном вокзале. По словам очевидцев, мужчина находился на территории вокзала с утра, долго ходил по зданию и выходил на улицу. Сотрудникам транспортной полиции он пояснил, что решает, куда ему поехать.

В какой-то момент мужчина оказался рядом со вторыми путями, где проходил товарный поезд.

«Он ходил-ходил по территории вокзала, а потом оказался на путях, где его буквально разрезало пополам. Так и стоит в глазах картина — верхняя половина туловища, а руки прижаты к груди», — рассказали очевидцы.

В транспортной полиции по Приволжскому округу изданию рассказали, что погибший мужчина — житель Омской области 1992 года рождения.

Причины происшествия выясняются.