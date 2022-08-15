В Ярославской области мужчина изнасиловал семилетнюю дочь

Следствие установило, что перед изнасилованием мужчина избил девочку: он нанес ей множественные удары по голове и телу.

В Ярославской области мужчина изнасиловал семилетнюю дочь. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил портал Progorod76.

Инцидент случился еще в июле текущего года в Переславле-Залесском. Там 44-летний мужчина, находясь в одном из домов на улице Берендеевская, изнасиловал родную семилетнюю дочь.

Следствие установило, что перед изнасилованием мужчина избил девочку: он нанес ей множественные удары по голове и телу.

В настоящее время насильник задержан. Ребенок находится на лечении в больнице. Местные жители утверждают, что насилие над ребенком происходило неоднократно.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в региональном следкоме.