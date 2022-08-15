В Совфеде заявили о риске подорожания топлива в российских регионах

Причиной может стать прекращение субсидирования железнодорожных перевозок топлива.

В Совфеде заявили о риске подорожания топлива в российских регионах. Об этом пишут « Известия ».

Причиной может стать прекращение субсидирования железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ, рассказал первый зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров.

По его словам, уже в сентябре цена бензина и дизеля может вырасти на 3-4 процента.

До июля действовала субсидия в 9,8 млрд рублей, которая компенсировала затраты РЖД на перевозку топлива. Поэтому АЗС могли экономить на логистике.

«Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средств на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо», — отметил сенатор Федоров.

По его словам, в случае отказа в выделении необходимых ресурсов на эти цели в Совете Федерации рассмотрят этот вопрос в период осенней парламентской сессии с представителями Минфина и Минэнерго.