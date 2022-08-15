В Саратовской области «Ока» врезалась в столб, погиб ребенок

Машиной управлял 16-летний подросток. Его доставили в больницу с травмами.

В Саратовской области «Ока» врезалась в столб, погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-служб регионального следкома.

Авария произошла утром в понедельник, 15 августа, около села Воскресенка Энгельского района. 16-летний подросток на «Оке» врезался в столб со знаком «Обгон запрещен». После этого машина опрокинулась.

Сидевший на пассажирском сидении 12-летний мальчик погиб на месте аварии. Несовершеннолетнего водителя доставили в больницу с травмами.

Следователи проводят проверку.

Фото УГИБДД по Саратовской области