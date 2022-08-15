В Рязанской области за сутки 238 человек заболели коронавирусом

Данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки 238 человек заболели коронавирусом. Данные в понедельник, 15 августа, привел федеральный оперштаб.

Всего в регионе число заражений достигло 126 188.

Шесть жителей Рязанской области оказались в больнице с COVID-19. Выздоровели за сутки 94 человека, всего — 120 780.

В России за сутки выявили 25 273 случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 18 907 231.

Выздоровели за сутки 15 410 россиян, всего с начала пандемии вылечились 18 151 487.

Умерли за сутки 53 человека, всего — 383 178.