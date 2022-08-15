В Рязанской области мужчина чуть не зарезал знакомую
В Сасове задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В полицию сообщили, что в одном из домов по улице Новикова-Прибоя местный житель угрожает расправой своей знакомой.
По предварительной информации, мужчина был пьян и поссорился с женщиной. По ее словам, он угрожал убить ее ножом.
Росгвардейцы совместно с полицией задержали ранее судимого местного жителя 1987 года рождения. Мужчину передали полиции.