В Рязанской области 17 августа изменится расписание пригородных поездов

Это связано с заменой стрелочных переводов на станции Лесок.

В Рязанской области 17 августа изменится расписание пригородных поездов. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба РЖД.

Речь идет о пригородных поездах, курсирующих в Рязанской области. Время отправления и прибытия изменится у электропоездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово, Лесок, Узуново и сообщением «Сасово-Шилово».

Это связано с заменой стрелочных переводов на станции Лесок.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к изменениям в расписании и заранее планировать свои поездки. Точное расписание можно посмотреть на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».