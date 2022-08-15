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В Рязанской области 16 августа ожидается жара до +32 градусов
Во вторник на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.

В Рязанской области 16 августа ожидается жара до +32 градусов. Информацию разместили на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 16 августа, на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ночью ожидается +12,+17 градусов, днем — жара +27, +32 градуса.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о жаре и высокой пожароопасности.