В Рязанской области 16 августа ожидается жара до +32 градусов
Во вторник на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.
В Рязанской области 16 августа ожидается жара до +32 градусов. Информацию разместили на
Во вторник, 16 августа, на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.
Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Ночью ожидается +12,+17 градусов, днем — жара +27, +32 градуса.
Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о жаре и высокой пожароопасности.