В Рязанской области 16 августа ожидается жара до +32 градусов

Во вторник на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.

В Рязанской области 16 августа ожидается жара до +32 градусов. Информацию разместили на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 16 августа, на территории Рязанской области будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ночью ожидается +12,+17 градусов, днем — жара +27, +32 градуса.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о жаре и высокой пожароопасности.