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В Рязани ребенку-инвалиду незаконно отказали в выдаче электронного сертификата
Сертификат требовался на приобретение технического средства для реабилитации.

В Рязани ребенку-инвалиду незаконно отказали в выдаче электронного сертификата. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что мать ребенка-инвалида обратилась в рязанское региональное отделение Фонда социального страхования и попросила выдать электронный сертификат. Из-за технической ошибки матери выдали электронный сертификат на сумму 14 539 рублей вместо 540 тысяч рублей. Позже организация без законных на то оснований отказалась выдавать сертификат.

На эту сумму законный представитель ребенка планировала купить техническое средство для реабилитации.

После обращения матери в надзорный орган, ей выдали электронный сертификат на необходимую сумму.

В отношении работников учреждения организована процессуальная проверка.