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В Рязани прошел первый региональный хоккейный турнир «Кубок Мечты»
Турнир прошел с 6 по 14 августа на базе ледового дворца спорта «Десант». Победителем стала команда «Автошкола» (Рязань").

С 6 по 14 августа на базе ледового дворца спорта «Десант» прошел первый региональный хоккейный турнир «Кубок Мечты», в котором приняли участие пять команд (четыре из Рязани и одна команда — представительница Скопинского района).

Турнир был проведен по инициативе регионального представителя Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олега Смирнова, который отметил, что «сегодняшние участники — первопроходцы дивизиона „Лига Мечты“ в нашем регионе. Главное отличие нового дивизиона — это то, что теперь те хоккеисты, у которых за плечами есть детско-юношеская спортивная школа, тоже смогут играть в НХЛ Рязанской области. До этого года в регионе у спортшкольников не было такой возможности, так как существующие дивизионы охватывали исключительно любителей. Теперь же „Лига Мечты“ открывает новые перспективы развития хоккея в нашей области».

Сами хоккеисты отметили, что предсезонные турниры невероятно важны, ведь именно во время них можно наметить четкий план на хоккейный сезон.

На закрытии турнира помимо призеров и участников были отмечены и лучшие хоккеисты по номинациям. Лучшим вратарем признан Артем Бородин («Торпедо», Скопинский район), лучшим защитником — Павел Проскуряков («Империя», Рязань). Сильнейшим нападающим оказался представитель рязанского «Автоимпорта» Роман Драновский, а самым результативным бомбардиром стал Андрей Коршунов («Автошкола», Рязань).

Организаторы турнира отметили, что в регионе собрались очень сильные команды, которые обязательно будут показывать высокие результаты на протяжении всего предстоящего сезона.

Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из команды «Автоимпорт» (Рязань), на втором месте пьедестала почета — «Торпедо» (Скопинский район). Победителями первого регионального хоккейного турнира «Кубок Мечты» признана команда «Автошкола» (Рязань).

12 сезон Ночной хоккейной лиги состоится с октября по март, победители четырех дивизионов отправятся представлять Рязанскую область на финале Фестивали в Сочи в мае 2023 года.