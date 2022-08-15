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В Рязани прошел финал XI летней Спартакиады учащихся по теннису
Сборная команда девушек Рязанской области по итогам соревнований завоевала бронзу.

В Рязани прошел финал XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года по теннису. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования прошли с 8 по 14 августа на кортах ГАУ РО «ЦСП „Академия тенниса имени Озерова“». В них приняли участие команды юношей и девушек из 21 региона России, всего 119 участников.

Сборная команда девушек Рязанской области по итогам соревнований завоевала бронзу. В команде были Диана Кайбара, Василисса Куприянова, Анна Путилина.