В Рязани 16 августа произойдет массовое отключение воды

Об этом предупредила мэрия.

В Рязани массово отключат воду. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила пресс-служба мэрии.

Воду отключат во вторник, 16 августа.

Так, с 9.30 до 17.00 воды не будет по адресу:

— улица Ленинского Комсомола, дом № 27.

С 9.30 до 18.00:

— улица Дзержинского, дома №№ 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 10 (МБУДО МУЦ).

Подвоз технической воды будет организован с 10.00 по адресу: улица Дзержинского, дом № 9;

С 12.00 до 14.00:

— улица Братиславская, дома №№ 6 корпус 1, 6, 8 корпус 1, 8, 10 (Рязанский завод плавленных сыров), 27а, 27 (общежитие РГРТУ);

— улица Гагарина, дома №№ 53 (городская клиническая поликлиника № 6), 53, 55, 59а (ОКБ «Спектр»), 63/29 (общежитие РГРТУ имени Уткина), 65, 59/1 (РГРТУ имени академика Уткина), 53 корпус 1, 59 корпус 1 (бассейн «Радиоволна»), с 72 по 86, 140/142, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 156, 156а, 160/2 (четная сторона), 158 (гимназия № 2);

— улица Полетаева, дома №№ 30 (общежитие РГРТУ имени Уткина), 30 корпус 1 (общежитие РГРТУ имени Уткина), 32, 34 (ТЦ «Кристал»);

— улица Пушкина, дома №№ 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4, 6;

— улица Семашко, 48, 50 (детский сад № 65), 52, 54/2, 48а (больница ФСИН), 56 (бассейн «Буревестник»);

— улица 2-я Линия, дома №№ 1, 3, 5, 9;

— улица 4-я Линия, дома №№ 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69;

— улица 5-я Линия, дом №№ 46а;

— улица 6-я Линия, дома №№ 4, 6, 8, 10, 18, 20, 24;

— улица Дзержинского, дома №№ 74/76, 78 (школа № 16);

— улица Островского, дома с №№ 12 по 24 (четная сторона), с 13 по 23 (нечетная сторона), 15а (детский сад № 12);

— улица Полетаева, дома №№ 10/10, 12, 19 корпус 1, 19/10, 21, 22 корпус 1, 22, 23, 25 корпус 1, 25, 26 корпус 1, 26 корпус 2, 26, 27 корпус 1, 27, 28, 29 корпус 1, 31 корпус 1, 31, 32, 33/67;

— улица Стройкова, дом № 64;

— улица Татарская, дома с №№ 34 по 52, с 58 по 68 (четная сторона), 43, с 55 по 91 (нечетная сторона);

С 10.00 до 12.00:

— улица Братиславская, дома №№½, 3, 5/1, 7/2, 9, 11, 13, 15/1, 17/2;

— улица Гоголя, дома с №№ 2 по 32 (четная сторона), с 1 по 39 (нечетная сторона);

— улица Островского, дома с №№ 1 по 19 (нечетная сторона), с 2 по 16 (четная сторона), 15а (детский сад № 12), 4 (детский сад № 160);

— улица Толстого, дома №№ 3, 5, 4/19, 6/20, 8, 10, 12, 22, 5 (школа № 37), 10 (Центр социальных выплат Рязанской области);

— улица Чернышевского, дома №№ 2/1, 4, 6, 8, 10, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области).

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

Ранее сообщалось о массовом отключении горячей воды на две недели.