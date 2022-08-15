В Нижнем Тагиле в ДТП со скорой погибли пять человек

Погибли женщина-фельдшер, водитель и три пассажира Hyundai.

В Нижнем Тагиле в ДТП с автомобилем скорой помощи погибли пять человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых.

Представитель полиции сообщил, что около 3:00 на перекрестке Газетной и Октябрьской улиц водитель Hyundai Accent проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со скорой. Отмечается, что за рулем был 16-летний водитель.

Погибли женщина-фельдшер, водитель и три пассажира Hyundai. Также травмы получили пассажир иномарки 2003 года рождения и водитель скорой помощи.

От сильного удара Hyundai загорелся, тела получили сильные повреждения.

Ранее стали известны подробности ДТП.