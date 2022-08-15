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В Липецкой области пьяный рецидивист убил новую знакомую и спрятал тело в подсолнухи
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Липецкой области пьяный рецидивист убил новую знакомую и спрятал тело в подсолнухи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 10 августа 2022 года на берегу реки около села Юсово Чаплыгинского района. 44-летний мужчина распивал спиртное с 40-летней жительницей Чаплыгина, с которой познакомился в этот же день. В какой-то момент злоумышленник задушил женщину, спрятал тело на поле подсолнухов и скрылся.

Об исчезновении женщины в полицию заявила ее родственница. мужчину задержали. Он признался в убийстве, написал явку с повинной и показал, где находится тело женщины. Также он рассказал следователям как именно ее убил. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за похожее преступление. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.