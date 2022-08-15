В Кораблинском районе опрокинулась «Субару», пострадали трое детей

В воскресенье, 14 августа, в Кораблинском районе перевернулся автомобиль Subaru Outback. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 15:25 в Кораблинском районе на 9-м километре дороги «Кораблино — Аманово — Моловка — Строилово». За рулем Subaru была 23-летняя жительница Скопинского района. По предварительной информации, она превысила скорость и съехала в кювет, машина опрокинулась.

Пострадали дети в возрасте пяти, восьми, десяти лет, а также 16-летний подросток.

Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка.