В Коломне умер выпускник РязГМУ Сергей Бейлин

Врач-хирург умер 12 августа. Сергею Бейлину был 31 год.

В Коломне умер выпускник РязГМУ Сергей Бейлин. Об этом сообщили в группе коломенской областной больницы «ВКонтакте».

Врач-хирург умер 12 августа. Сергею Бейлину был 31 год.

Он окончил лечебный факультет РязГМУ, а также интернатуру по специальности «Хирургия». Он работал хирургом в коломенской больнице с 2016 года, а с 2017 года — врачом — эндоскопистом в поликлинике № 2.

Сергей Бейлин родился в медицинской семье — его прабабушка, бабушка с дедушкой, мама и папа, дяди и тети также были врачами.