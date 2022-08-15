В Коломне умер выпускник РязГМУ Сергей Бейлин
Врач-хирург умер 12 августа. Сергею Бейлину был 31 год.
В Коломне умер выпускник РязГМУ Сергей Бейлин. Об этом
Врач-хирург умер 12 августа. Сергею Бейлину был 31 год.
Он окончил лечебный факультет РязГМУ, а также интернатуру по специальности «Хирургия». Он работал хирургом в коломенской больнице с 2016 года, а с 2017 года — врачом — эндоскопистом в поликлинике № 2.
Сергей Бейлин родился в медицинской семье — его прабабушка, бабушка с дедушкой, мама и папа, дяди и тети также были врачами.