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В Клепиковском районе в ДТП пострадала 15-летняя мопедистка
Девочка ехала на мопеде без номеров. Она получила травмы и обращалась в больницу. На ее отца, владельца мопеда, составили административный протокол.

В Клепиковском районе в ДТП пострадала 15-летняя мопедистка. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в субботу, 13 августа, в 13:50 на 432-м километре трассы «Золотое кольцо России».

В Верещугине 15-летняя жительница Тумы на мопеде Vento без номеров не справилась с управлением и столкнулась с Hyundai Getz.

Девочка получила травмы и обращалась за медпомощью в Клепиковскую районную больницу.

На ее отца, владельца мопеда, составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.