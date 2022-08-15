В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить скорость электросамокатов до 5 км/ч для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами. Об этом пишет RT .

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить скорость электросамокатов до 5 километров в час. Предложение направили главе Минтранса Виталию Савельеву.

Из-за большого количества электросамокатов и других электрических средств индивидуальной мобильности в крупных городах безопасность участников дорожного движения оказалось под угрозой, отметил Хамзаев. Поэтому, по словам политика, нужно выработать новые правила дорожного движения.

" Водители автомобилей обязаны удостовериться в отсутствии пешеходов, переходящих дорогу или планирующих начать движение. Однако они не всегда могут предугадать, что в 30 метрах от перехода (возможно, в слепой для водителя зоне) со скоростью 20—25 км/ч к переходу движется электросамокат, который через несколько секунд появится на проезжей части и создаст угрозу ДТП", — подчеркнул депутат.

Он предложил ограничить скорость электросамокатов на протяжении 30 метров пешеходной зоны перед нерегулируемыми пешеходными переходами.