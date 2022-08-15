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В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в стоявшую фуру
Момент попал на видео.

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в стоявшую фуру. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Чувашии.

Авария случилась в понедельник, 15 августа, около 6.40 утра возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей. Водитель микроавтобуса врезался в стоявшую фуру. На момент ДТП в салоне автомобиля находились 24 человека. Из них пострадали 11 человек, одного из которых госпитализировали — 62-летнюю жительницу Чебоксар, получившую переломы.

В ГИБДД установили, что на момент аварии 20-летний водитель маршрутки был трезв. Также сотрудники госавтоинспекции составили протокол в отношении водителя фуры за остановку на полосе для маршрутных транспортных средств.