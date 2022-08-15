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В центре «Под мостом» прошли соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч-2022»

В центре «Под мостом» прошли соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч-2022». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Соревнования прошли 13 августа в Лесопарке. В них поучаствовали 220 игроков (65 команд) в возрастных категориях: юноши и девушки 14-16 лет (2006-2008 годов рождения), юниоры и юниорки 17-18 лет (2004-2005 годов рождения), мужчины и женщины 19 лет и старше (2003 годов рождения и старше).

В своих возрастных категориях победителями стали команды «Оникс 2», «Unity U17», «Виноградинки», «JCB», «Лидер», «Smallball».Соревнования проходили в рамках нацпроекта «Демография», федерального проекта «Спорт-норма жизни».